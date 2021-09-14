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Завацкая проиграла на старте турнира WTA в Словении

Теннис
(1 голосов)

Кризис украинки продолжается

Завацкая проиграла на старте турнира WTA в Словении

Новина українською

Катарина Завацкая в первом раунде турнира WTA 250 в Портороже уступила 171-й ракетке мира Кэти Бултер (5:7, 3:6). Матч продолжался 2 часа и 3 минуты.

Завацкая сделала 4 брейка, но проиграла 7 геймов на своей подаче. Также на счету украинки 1 эйс и 3 двойных ошибки.

Завацкая потерпела 7 поражения в последних 10 матчах. В последний раз Катарина выигрывала два матча подряд четыре месяца назад.

В основной сетке турнира WTA в Словении сегодня также стартуют Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.

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В статье: теннис Катарина Завацкая
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