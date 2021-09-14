Цуренко проиграла в первом раунде турнира в Люксембурге

Леся Цуренко на старте турнира WTA 250 в Люксембурге в двух сетах за 2 часа и 32 минуты проиграла Александре Саснович (5:7, 6:7).

Цуренко в первом сете при счете 5:4 отдала три гейма подряд, а во второй партии снова не подала на сет.

Цуренко и Саснович на двоих заработали 41 брейк-поинт и сделали 15 брейков.

Леся Цуренко в 2021 году не одержала ни одной победы в основной сетке турнира WTA. В актуальном рейтинге украинка занимает 165-е место.

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