Ястремская уступила в первом круге соревнований в Словении

Украинская теннисистка Даяна Ястремская покинула турнир WTA в Словении. Спортсменка снялась с игры по ходу поединка из-за травмы.

Порторож, Словения. 15 сентября

Первый круг

Даяна Ястремская (Украина, 6) - Жасмин Паолини (Италия) 6-7(5), 1-4, отказ

Соперницы провели на корте 1 час и 44 минуты. Ястремская совершила 4 эйса, 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-поинтов. На счету Паолини 1 эйс, 5 двойных и 7 брейков.

Уступая с двумя брейками во второй партии Ястремская воспользовалась помощью физио из-за проблем с нижней частью спины. После медицинской паузы украинка продолжила борьбу в 6 гейме, но по его ходу приняла решение завершить встречу.