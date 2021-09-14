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Ястремская уступила в первом круге соревнований в Словении

Теннис
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У теннисистки травма

Ястремская уступила в первом круге соревнований в Словении

фото - WTA

Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская покинула турнир WTA в Словении. Спортсменка снялась с игры по ходу поединка из-за травмы.

Порторож, Словения. 15 сентября

Первый круг
Даяна Ястремская (Украина, 6) - Жасмин Паолини (Италия) 6-7(5), 1-4, отказ

Соперницы провели на корте 1 час и 44 минуты. Ястремская совершила 4 эйса, 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-поинтов. На счету Паолини 1 эйс, 5 двойных и 7 брейков.

Уступая с двумя брейками во второй партии Ястремская воспользовалась помощью физио из-за проблем с нижней частью спины. После медицинской паузы украинка продолжила борьбу в 6 гейме, но по его ходу приняла решение завершить встречу.

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В статье: Даяна Ястремская
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