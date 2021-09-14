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Калинина легко справилась с Эррани и вышла во второй круг турнира в Портороже
Украинке потребовалось два сета
фото - flashscore.com.ua
Украинские теннисистки Ангелина Калинина (№64 WTA) сыграла первый матч турнира WTA250 в Портороже, Словения.
Калинина обыграла итальянку Сару Эррани (№110 WTA) – 7:6, 6:2.
Матч продлился 1 час 55 минут. Калинина совершила 1 подачу навылет и допустила 3 двойные ошибки.
В следующем поединке украинка сыграет с победительницей пары Кристиана Феррандо – Тамара Зиндашек.
Порторож, Словения
14 сентября 2021. WTA 250.
Первый круг
Ангелина Калинина (Великобритания) – Сару Эррани (Украина) 7:6, 6:2
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