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Федерер: Навратилова изменила теннис
Именно она начала играть возле сетки
20-кратный победитель турниров "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер назвал имя женщины, которая, по его мнению, навсегда изменила теннис.
"Одна женщина навсегда изменила мир тенниса. Конечно, я говорю о Мартине Навратиловой и её игре у сетки. В те времена женский и мужской туры были очень похожи. Посмотрите на Гильермо Виласа и Бьорна Борга, на их розыгрыши. Они туда – сюда носились по корту. Или, к примеру, на Крис Эверт. А потом появляется Навратилова и на каждом мяче бежит к сетке. И все удивлённо говорят: "Ого, это работает", — приводит слова Федерера Tennis World USA.
Напомним, чешка Мартина Навратилова – бывшая первая ракетка мира, 18-кратная победительница турниров "Большого шлема" в одиночном разряде.
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