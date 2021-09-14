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Федерер: Навратилова изменила теннис

Теннис
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Именно она начала играть возле сетки

Федерер: Навратилова изменила теннис

Новина українською

20-кратный победитель турниров "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер назвал имя женщины, которая, по его мнению, навсегда изменила теннис.

"Одна женщина навсегда изменила мир тенниса. Конечно, я говорю о Мартине Навратиловой и её игре у сетки. В те времена женский и мужской туры были очень похожи. Посмотрите на Гильермо Виласа и Бьорна Борга, на их розыгрыши. Они туда – сюда носились по корту. Или, к примеру, на Крис Эверт. А потом появляется Навратилова и на каждом мяче бежит к сетке. И все удивлённо говорят: "Ого, это работает", — приводит слова Федерера Tennis World USA.

Напомним, чешка Мартина Навратилова – бывшая первая ракетка мира, 18-кратная победительница турниров "Большого шлема" в одиночном разряде.

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В статье: Роджер Федерер
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