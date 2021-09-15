Итальянский теннисист в матче с Марченко попросил переиграть выигранный розыгрыш

Илья Марченко в первом раунде челленджера в Стамбуле обыграл Томаса Фаббиано (7:5, 6:2).

В первом сете при счете 2:4 Фаббиано попросил судью переиграть важный розыгрыш после того, как рефери на вышке ошибочно зафиксировал аут после удара Марченко.

Немногочисленные зрители на трибунах встретили решение Фаббиано аплодисментами.

Илья Марченко во втором раунде челленджера в Стамбуле в четверг сыграет со 171-й ракеткой мира Кентеном Гали.

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