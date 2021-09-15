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Итальянский теннисист в матче с Марченко попросил переиграть выигранный розыгрыш
Благородный поступок
Илья Марченко в первом раунде челленджера в Стамбуле обыграл Томаса Фаббиано (7:5, 6:2).
В первом сете при счете 2:4 Фаббиано попросил судью переиграть важный розыгрыш после того, как рефери на вышке ошибочно зафиксировал аут после удара Марченко.
Немногочисленные зрители на трибунах встретили решение Фаббиано аплодисментами.
Bravo ???????? @tommyfabbi pic.twitter.com/6lVfoQOIJg— Illya Marchenko (@imarchello) September 14, 2021
Илья Марченко во втором раунде челленджера в Стамбуле в четверг сыграет со 171-й ракеткой мира Кентеном Гали.
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