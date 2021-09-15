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Итальянский теннисист в матче с Марченко попросил переиграть выигранный розыгрыш

Теннис
(1 голосов)

Благородный поступок

Итальянский теннисист в матче с Марченко попросил переиграть выигранный розыгрыш

Новина українською

Илья Марченко в первом раунде челленджера в Стамбуле обыграл Томаса Фаббиано (7:5, 6:2).

В первом сете при счете 2:4 Фаббиано попросил судью переиграть важный розыгрыш после того, как рефери на вышке ошибочно зафиксировал аут после удара Марченко.

Немногочисленные зрители на трибунах встретили решение Фаббиано аплодисментами.

Илья Марченко во втором раунде челленджера в Стамбуле в четверг сыграет со 171-й ракеткой мира Кентеном Гали.

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В статье: Илья Марченко Томас Фаббиано Итальянский теннисист в матче с Марченко попросил переиграть выигранный розыгрыш Благородный поступок Илья Марченко в первом раунде челленджера в Стамбуле обыграл Томаса Фаббиано (7:5 6:2). В первом сете при счете 2:4 Фаббиано попросил судью переиграть важный розыгрыш после того как рефери на вышке ошибочно зафиксировал аут после удара Марченко. Немногочисленные зрители на трибунах встретили решение Фаббиано аплодисментами. Bravo 2021 Илья Марченко во втором раунде челленджера в Стамбуле в четверг сыграет со 171-й ракеткой мира Кентеном Гали. Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале! Тільки найважливіші новини з Олімпіади та світу спорту в н
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