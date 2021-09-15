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Британская сенсация: топ-5 ударов Радукану на US Open. ВИДЕО
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Телеканал Eurosport представил пятерку лучших розыгрышей чемпионки US Open Эммы Радукану.
В Нью-Йорке 18-летняя британка стала первой в истории победительницей турнира Большого шлема, стартовав из квалификации.
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