Барти может отказаться от защиты титула на Итоговом турнире

На прошлой неделе Женская теннисная ассоциация из-за пандемии COVID-19 перенесла Итоговый турнир из Китая в Гвадалахару.

Тренер первой ракетки мира Эшли Барти Крейг Тиззер не исключил, что австралийка проигнорирует WTA Finals, действующей чемпионкой которого является.

"Там высота 1500 метров и там будут использовать негерметичные мячи. Они безумно летают. В обычных условиях они не отскакивают.

Для лучших теннисисток мира это не лучший вариант – играть в условиях, с которыми они никогда не сталкивались. Думаю, это нелепо.

В конце недели примем решение, будет ли она играть. Но поехать туда точно будет непросто – нужно ехать в Мексику, потом возвращаться в Австралию, проходить две недели в карантине. И получается, что все лето сорвано. Так что нужно все обдумать", - сказал Тиззер.

Эшли Барти возглавляет Чемпионскую гонку WTA. Помимо австралийки билет в Гвадалахару за собой застолбили Арина Соболенко, Барбора Крейчикова и Каролина Плишкова.

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