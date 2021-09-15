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Эшли Барти может пропустить Итоговый турнир

Теннис
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Эшли Барти может пропустить Итоговый турнир

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Австралийская теннисистка Эшли Барти может пропустить перенесённый итоговый турнир WTA 2021 года, сообщил её тренер Крэйг Тиззер. Соревнование с участием восьми лучших теннисисток проведут в Гвадалахаре (Мексика).

"Мы только что узнали, что соревнование будет проводиться в Мексике на высоте 1500 метров над уровнем моря, и там используют мячи без давления. Мячи без давления просто летают. Это мяч, который, если вы используете его в нормальных условиях, не отскакивает. Я имею в виду, что это не самое лучшее решение для лучших теннисисток в мире — играть тем, чем они никогда раньше не играли. В условиях, в которых они никогда не выступали, в стране, в которой они не играют, и на высоте, я считаю, что это смешно. А ещё это просто пугает.

Барти нужно вернуться домой, она супердомоседка. Индиан-Уэллс всё ещё на повестке дня, но ей нужно отдохнуть. Она была физически и морально истощена. Поэтому я сказал ей, чтобы она уехала, отдохнула и проветрилась. Вероятно, в конце недели мы примем решение о том, что она собирается делать. Но нам, конечно, нелегко добраться туда и сыграть на этом соревновании в Мексике, а затем вернуться и провести две недели на карантине. Это решение, над которым нам придётся поразмыслить. Сначала нам говорили, что это будет Гонконг, а потом нам сказали, что Прага, и вдруг мы слышим, что итоговый турнир будет в Мексике", — приводит слова Тиззера The West Australian.

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В статье: Эшли Барти
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