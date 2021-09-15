Симона Халеп выходит замуж за румынского миллионера

Сегодня, 15 сентября, в Мамае (Румыния) состоится свадьба двукратной победительницы турниров "Большого шлема", бывшей первой ракетки мира румынки Симоны Халеп и бизнесмена Тони Юруца, сообщает Romania Journal.

На церемонии ожидается около 300 гостей, среди которых будут спортсмены, бизнесмены, политики и деятели шоу-бизнеса. Гостям не разрешили взять на торжество мобильные телефоны. Источник утверждает, что приглашение на свадьбу также получил президент Румынии Клаус Йоханнис.

42-летний Тони Юруц является миллионером. Он уже дважды был женат.