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Симона Халеп выходит замуж за румынского миллионера

Теннис
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Бракосочетание состоится сегодня, 15 сентября

Симона Халеп выходит замуж за румынского миллионера

Новина українською

Сегодня, 15 сентября, в Мамае (Румыния) состоится свадьба двукратной победительницы турниров "Большого шлема", бывшей первой ракетки мира румынки Симоны Халеп и бизнесмена Тони Юруца, сообщает Romania Journal.

На церемонии ожидается около 300 гостей, среди которых будут спортсмены, бизнесмены, политики и деятели шоу-бизнеса. Гостям не разрешили взять на торжество мобильные телефоны. Источник утверждает, что приглашение на свадьбу также получил президент Румынии Клаус Йоханнис.

42-летний Тони Юруц является миллионером. Он уже дважды был женат.

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В статье: Симона Халеп
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