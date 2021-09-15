Тим: Поражение на US Open сделает Джоковича ещё сильнее

Победитель Открытого чемпионата США 2020 года, австрийский теннисист Доминик Тим рассказал о причинах, из-за которых Новак Джокович не смог выиграть US Open.

"Из рук Джоковича выскользнул невероятный шанс. В 2022 году он будет таким же сильным, как всегда. Я думаю, что после того, как он выиграл "Ролан Гаррос", все говорили только о календарном "Шлеме" – сначала о "Золотом шлеме", а затем о календарном. Он находился под давлением. Немногие могут это понять. Я чувствовал это в меньшей степени, и в некоторые моменты это просто достаёт тебя. Поэтому к концу матча я по-настоящему сочувствовал ему. Может случиться, что поражение сделает его ещё сильнее в следующем году, когда все эти разговоры и всё это давление уже не будут такими сильными.

Для меня есть три величайших игрока, и каждый из них добился чего-то очень уникального. Так что для меня всё так же, как и раньше, ничего не изменилось. Для меня эти трое — лучшие в истории. Я очень счастлив быть в одной эпохе с ними и иметь возможность соревноваться с ними. Надеюсь, в следующем году это случится ещё много раз", — приводит слова Тима Тennis Мajors.