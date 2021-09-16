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Калинина снялась с турнира WTA в Словении

Теннис
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Калинина снялась с турнира WTA в Словении

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Ангелина Калинина не выйдет на матч второго раунда турнира WTA 250 в Портороже против Тамары Зиданшек. Причины неизвестны.

Калинина в Словении стартовала победой над Сарой Эррани и сделала заявку на очередное обновление личного рекорда в рейтинге WTA.

За выход во второй круг турнира WTA Калинина получит почти 3 тысячи евро призовых и 30 рейтинговых очков.

Ранее в Портороже барьер первого раунда не смогли преодолеть Даяна Ястремская и Катарина Завацкая.

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В статье: Ангелина Калинина WTA
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