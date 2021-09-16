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Калинина снялась с турнира WTA в Словении
Обидно
фото - flashscore.com.ua
Ангелина Калинина не выйдет на матч второго раунда турнира WTA 250 в Портороже против Тамары Зиданшек. Причины неизвестны.
Калинина в Словении стартовала победой над Сарой Эррани и сделала заявку на очередное обновление личного рекорда в рейтинге WTA.
За выход во второй круг турнира WTA Калинина получит почти 3 тысячи евро призовых и 30 рейтинговых очков.
Ранее в Портороже барьер первого раунда не смогли преодолеть Даяна Ястремская и Катарина Завацкая.
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