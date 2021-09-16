Калинина снялась с турнира WTA в Словении

Ангелина Калинина не выйдет на матч второго раунда турнира WTA 250 в Портороже против Тамары Зиданшек. Причины неизвестны.

Калинина в Словении стартовала победой над Сарой Эррани и сделала заявку на очередное обновление личного рекорда в рейтинге WTA.

За выход во второй круг турнира WTA Калинина получит почти 3 тысячи евро призовых и 30 рейтинговых очков.

Ранее в Портороже барьер первого раунда не смогли преодолеть Даяна Ястремская и Катарина Завацкая.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!