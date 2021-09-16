Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марченко зачехлил ракетку на челленджере в Стамбуле
Дальше без украинца
Первая ракетка Украины Илья Марченко во втором раунде челленджера в Стамбуле французу Кентена Гали (6:3, 2:6, 2:6), который в мировом рейтинге стоит на 171-м месте.
Марченко после успешного старта до конца матча проиграл четыре гейма на своей подаче, а на приеме заработал лишь один брейк-поинт.
Илья Марченко в рейтинге АТР занимает 155-е место.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Буде-Глимт - Заря. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 16 сентября 2021
- Отсутствие лидера и вопросы к де Дзерби. Чем запомнился старт Шахтера в группе ЛЧ
- Зинченко получил одну из худших оценок за матч с РБ Лейпциг
- Джокович в трех сетах проиграл финал US Open. Как это было
- Красотка прославилась на весь интернет, выпив два бокала пива на теннисном матче. ВИДЕО
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...