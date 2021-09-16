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Марченко зачехлил ракетку на челленджере в Стамбуле

Теннис
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Марченко зачехлил ракетку на челленджере в Стамбуле

Новина українською

Первая ракетка Украины Илья Марченко во втором раунде челленджера в Стамбуле французу Кентена Гали (6:3, 2:6, 2:6), который в мировом рейтинге стоит на 171-м месте.

Марченко после успешного старта до конца матча проиграл четыре гейма на своей подаче, а на приеме заработал лишь один брейк-поинт.

Илья Марченко в рейтинге АТР занимает 155-е место.

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В статье: теннис Илья Марченко
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