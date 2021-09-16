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Симона Халеп показала фото со своей свадьбы
Теннисистка сфотографировалась с мужем
Двукратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп опубликовала фотографии со своей свадьбы. Вчера, 15 сентября, она вышла замуж за румынского миллионера Тони Юруца.
42-летний Тони Юруц ранее уже дважды был женат. С Симоной он обручился в июне.
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