Симона Халеп показала фото со своей свадьбы

Двукратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп опубликовала фотографии со своей свадьбы. Вчера, 15 сентября, она вышла замуж за румынского миллионера Тони Юруца.

42-летний Тони Юруц ранее уже дважды был женат. С Симоной он обручился в июне.