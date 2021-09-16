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Маррей: Победа 18-летней Эммы Радукану может стать большим толчком для британского тенниса

Теннис
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Энди рад за свою соотечественницу

Маррей: Победа 18-летней Эммы Радукану может стать большим толчком для британского тенниса

Фото: ATP Tour / Автор неизвестен

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Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал победу 18-летней британки Эммы Радукану на Открытом чемпионате США.

"То, что она сделала в Нью-Йорке, было невероятно. Я думаю, что для многие люди, причастные к теннису в Британии, знали, что она чрезвычайно хороша. Она не очень много соревновалась в течение последних 18 месяцев или около того из-за школы, коронавируса и тому подобных вещей, но я думаю, на Уимблдоне все получили представление о том, насколько хороша она может быть. Я провёл немного времени рядом с ней на тренировочном корте, больше наблюдал со стороны за тем, как она работает, и понял, что она очень, очень хороша.

То, что она сделала на Открытом чемпионате США, было совершенно особенным. Это стало огромным стимулом, толчком для британского тенниса. Надеюсь, это даст руководящим органам возможность извлечь выгоду из этого и привлечь больше детей к занятиям спортом. Сейчас открываются огромные перспективы для британского тенниса", — приводит слова Маррея Тennisnow.

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В статье: Энди Маррей
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