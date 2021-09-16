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Серена Уильямс: До сих пор не могу забыть свой шикарный наряд с Met Gala
Теннисистка вспомнила наряд с бала в Нью-Йорке
23-кратная победительница турниров "Большого шлема", американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала новый пост, посвящённый прошедшему Met Gala — балу нью-йоркского Института костюма.
"До сих пор не могу забыть свой шикарный наряд с Met Gala", — написала Уильямс.
Напомним, что в конце августа Серена отказалась от участия в Открытом чемпионате США.
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