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Свитолина в конце сентября стартует на турнире в Чикаго

Теннис
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Украинке очень нужны очки

Свитолина в конце сентября стартует на турнире в Чикаго

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Элина Свитолина вошла в список участник турнира WTA 500 в Чикаго, который пройдет с 27 сентября по 3 октября.

Свитолина в статусе четвертой ракетки мира станет второй сеяной после Каролины Плишковой.

Также в Чикаго сыграют еще две теннисистки из топ-10 – Гарбинье Мугуруса и Петра Квитова.

Свитолина в Чемпионской гонке WTA занимает 13-е место и предварительно не попадает на Итоговый турнир.

Элина Свитолина на US Open дошла до четвертьфинала. Ранее украинка завоевала бронзу на Олимпиаде в Токио и выиграла турнир в Чикаго.

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В статье: теннис Элина Свитолина
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