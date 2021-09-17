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Свитолина в конце сентября стартует на турнире в Чикаго
Украинке очень нужны очки
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина вошла в список участник турнира WTA 500 в Чикаго, который пройдет с 27 сентября по 3 октября.
Свитолина в статусе четвертой ракетки мира станет второй сеяной после Каролины Плишковой.
Также в Чикаго сыграют еще две теннисистки из топ-10 – Гарбинье Мугуруса и Петра Квитова.
Свитолина в Чемпионской гонке WTA занимает 13-е место и предварительно не попадает на Итоговый турнир.
Элина Свитолина на US Open дошла до четвертьфинала. Ранее украинка завоевала бронзу на Олимпиаде в Токио и выиграла турнир в Чикаго.
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