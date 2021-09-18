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Увидеть Париж и вдохновиться: Элина Свитолина и Эйфелева башня. Фото
Отличный снимок
фото - JetSetter.ua
Украинская теннисистка, четвертая ракетка мира Элина Свитолина проводит выходные в Париже (Франция). Соответствующее фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Ярослава Магучих
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