Надаль о травмах: Время идет, часы тикают, дальше будет только сложнее

Легенда мирового тенниса, испанец Рафаэль Надаль (АТР №6) прокомментировал ситуацию с травмой стопы и рассказал о планах на конец сезона. Его слова цитирует tennismajors.com:

"Бывало и лучше, но вообще нормально. Стопа еще немного болит. Вообще это трудный период.

Я нацелен на то, чтобы восстановиться, и знаю, что в процессе будут сложные и болезненные этапы. Но я должен их пройти, чтобы снова бороться за то, за что я хочу бороться.

В первоначальных планах я играл "Уимблдоне", Олимпиаде, US Open. Но планы не всегда получается воплотить в жизнь. Нужно уметь адаптироваться и мириться с тем, что что-то не получается.

По ходу карьеры я испытал потрясающие моменты, о которых никогда даже не мечтал. Проблемы с травмами тоже были, но у меня всегда получалось подняться и двигаться дальше.

И нужно быть реалистами - время идет, часы тикают, дальше будет только сложнее. Но я настроен положительно и ценю все, что мне удалось испытать" - сказал он.