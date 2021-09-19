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Свитолина и Монфис сыграли выставочный матч на главном корте Rolland Garros. Фото

Теннис
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Немного веселья

Свитолина и Монфис сыграли выставочный матч на главном корте Rolland Garros. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №4) вместе со своим мужем, французом Гаэлем Монфисом сыграла выставочный матч на главном корте турнира серии Grand Slam - Rolland Garros.

Фото с этого ивента наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Рафаэль Надаль рассказал о ситуации с травмой стопы.

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В статье: Элина Свитолина Гаэль Монфис
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