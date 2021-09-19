Свитолина и Монфис сыграли выставочный матч на главном корте Rolland Garros. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №4) вместе со своим мужем, французом Гаэлем Монфисом сыграла выставочный матч на главном корте турнира серии Grand Slam - Rolland Garros.

Фото с этого ивента наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.