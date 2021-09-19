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Свитолина и Монфис сыграли выставочный матч на главном корте Rolland Garros. Фото
Немного веселья
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №4) вместе со своим мужем, французом Гаэлем Монфисом сыграла выставочный матч на главном корте турнира серии Grand Slam - Rolland Garros.
Фото с этого ивента наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Рафаэль Надаль
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