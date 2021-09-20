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Марченко поднялся на 3 позиции в рейтинге АТР

Теннис
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Обновленная ситуация в мировом рейтинге

Марченко поднялся на 3 позиции в рейтинге АТР

Новина українською

Первая ракетка Украины Илья Марченко в рейтинге АТР поднялся на 3 строки и стал 152-й ракеткой мира. На прошлой неделе теннисист из Донецка остановился во втором раунде на челленджере в Стамбуле.

Рейтинг Сергея Стаховского не изменился (220-е место), а Виталий Сачко поднялся на рекордную в карьере 260-ю позицию.

Также отметим дебютное появление в топ-500 Эрика Ваншельбойма, который прогрессировал на 4 позиции и стал 500-й ракеткой мира.

В топ-10 рейтинга АТР не произошло ни одного изменения – лидер мировой классификации Новак Джокович почти на 1500 очков опережает чемпиона US Open Даниила Медведева.

Полная версия рейтинга АТР от 20 сентября 2021 года

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В статье: Сергей Стаховский рейтинг АТР Илья Марченко
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