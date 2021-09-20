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Свитолина с мужем вживую посмотрела на Месси и Неймара
Первая ракетка Украины заглянула на футбол
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина вместе с супругом Гаэлем Монфисом посетила матч чемпионата Франции между ПСЖ и Лионом (2:1). Украинка стала свидетельницей волевой победы парижан, в составе которых отличились Неймар и Мауро Икарди.
Попутно Свитолина обзавелась новым знакомым. Речь о знаменитом французском баскетболисте Тони Паркере, который неоднократно становился чемпионом НБА с Сан-Антонио.
Элина Свитолина после свадьбы с Монфисом завоевала бронзу на Олимпиаде в Токио, выиграла турнир в Чикаго и дошла до 1/4 финала на Открытом чемпионате США.
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