WTA турнир в Люксембурге станет выставочным

Женский турнир в Люксембурге завершил 25-летнее сотрудничество с WTA, сообщает пресс-служба соревнований в своём "твиттере".

"Прошедший розыгрыш стал последним для турнира в качества соревнований WTA. Со следующего года турнир будет выставочным, как и 30 лет назад", — говорится в заявлении.

Вчера, 19 сентября, победительницей турнира WTA-250 в Люксембурге стала датчанка Клара Таусон. В решающем матче она нанесла поражение третьей ракетке соревнований представительнице Латвии Елене Остапенко со счётом 6:3, 4:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.