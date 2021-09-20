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Директор турнира в Люксембурге: Нам больше некомфортно работать с WTA

Теннис
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Даниэль Маас раскритиковала организацию

Директор турнира в Люксембурге: Нам больше некомфортно работать с WTA

Новина українською

Директор турнира в Люксембурге Даниэль Маас объяснила решение прекратить сотрудничество с WTA. Со следующего года эти соревнования станут выставочными.

"Мы больше не будем проводить турнир WTA. Грядут большие перемены. Нам больше некомфортно работать с WTA. Качество турнира, как мы его себе представляли, семейные ценности и всё, что с этим связано, — этого больше нет. Именно поэтому мы решили прекратить 25-летнее сотрудничество с WTA. Мы рады закрыть эту главу, которая нас больше не радовала", — приводит слова Маас Tageblatt.

Вчера, 19 сентября, победительницей турнира WTA-250 в Люксембурге стала датчанка Клара Таусон.

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В статье: WTA
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