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Федерер: Реабилитация идёт неплохо

Теннис
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Роджер рассказал о своем самочувствии

Федерер: Реабилитация идёт неплохо

Getty Images

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20-кратный победитель турниров "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер оценил процесс своей реабилитации.

"На самом деле я чувствую себя хорошо. Реабилитация идёт неплохо, учитывая, что изначально дела пошли не так, как я надеялся, пока никаких проблем не возникало. С каждым днём мне лучше. При этом я чувствую сильное волнение, когда думаю о возвращении в тур.

Я уже столкнулся с процессом реабилитации в прошлом году, и меня даже удивило, как легко она мне даётся, потому что я знаю, как тяжело бывает спортсменам высокого уровня в подобной ситуации. Возможно, спустя столько лет путешествий мне приятнее от того, что я провожу время дома с семьёй.

Конечно, я хочу как можно скорее вернуться на корт, но мне нужно быть терпеливым. Это медленный процесс. Нужно двигаться постепенно, шаг за шагом. Пока что всё идёт хорошо, и я очень доволен", — приводит слова Федерера Eurosport.uk.

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В статье: Роджер Федерер
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