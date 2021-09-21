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Калинина снялась с турнира в Казахстане
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фото - flashscore.com.ua
Четвертая ракетка Украины Ангелина Калинина с 27 сентября по 3 октября планировала выступить на турнире WTA 250 в Нур-Султане, однако ее имя по неизвестным причинам исчезло из заявочного листа.
Ранее Калинина не вышла на матч второго раунда турнира WTA 250 в Портороже.
Ожидается, что теннисистка из Новой Каховки вернется на корт на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, который пройдет с 6 по 17 октября.
Ангелина Калинина на этой неделе поднялась на рекордную в карьере 63-ю позицию в рейтинге WTA.
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