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Калинина снялась с турнира в Казахстане

Теннис
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Калинина снялась с турнира в Казахстане

фото - flashscore.com.ua

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Четвертая ракетка Украины Ангелина Калинина с 27 сентября по 3 октября планировала выступить на турнире WTA 250 в Нур-Султане, однако ее имя по неизвестным причинам исчезло из заявочного листа.

Ранее Калинина не вышла на матч второго раунда турнира WTA 250 в Портороже.

Ожидается, что теннисистка из Новой Каховки вернется на корт на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, который пройдет с 6 по 17 октября.

Ангелина Калинина на этой неделе поднялась на рекордную в карьере 63-ю позицию в рейтинге WTA.

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В статье: теннис Ангелина Калинина
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