В честь победительницы US Open в Лондоне назвали пингвинов

Лондонский аквариум дал имена двум самкам пингвина, родившимся в мае этого года, пишет Londonnewsonline.co.uk.

Одного птенца назвали в честь чемпионки Открытого чемпионата США британки Эммы Радукану. Другую самку назвали в честь профессора Сары Гилберт, которая является соавтором разработки Оксфордской вакцины от коронавируса. На Уимблдоне Гилберт устроили минутную овацию на Центральном корте.

Пингвины Генту — последние птенцы, которых удалось успешно вывести, отчасти благодаря сильной европейской совместной программе по сохранению, в которой участвует лондонский аквариум. Они родом с Антарктического полуострова, который находится под большой угрозой из-за изменения климата, загрязнения и негативных последствий человеческой деятельности".