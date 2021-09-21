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В честь победительницы US Open в Лондоне назвали пингвинов
Радукану произвела фурор
Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский аквариум дал имена двум самкам пингвина, родившимся в мае этого года, пишет Londonnewsonline.co.uk.
Одного птенца назвали в честь чемпионки Открытого чемпионата США британки Эммы Радукану. Другую самку назвали в честь профессора Сары Гилберт, которая является соавтором разработки Оксфордской вакцины от коронавируса. На Уимблдоне Гилберт устроили минутную овацию на Центральном корте.
Пингвины Генту — последние птенцы, которых удалось успешно вывести, отчасти благодаря сильной европейской совместной программе по сохранению, в которой участвует лондонский аквариум. Они родом с Антарктического полуострова, который находится под большой угрозой из-за изменения климата, загрязнения и негативных последствий человеческой деятельности".
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