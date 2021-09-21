Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маррей выступит на турнире в Антверпене
Энди получил уайлд-кард
Фото: ATP Tour / Автор неизвестен
Стали известны участники турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия), который пройдет с 18 по 24 октября.
26-я ракетка мира Уго Умбер, который выиграл турнир в 2020 году, приедет защищать титул. Напомним, в финале предыдущего турнира в Антверпене француз обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:1, 7:6. Стоит отметить, что Энди Маррей получил wild card в основную сетку.
ATP250 Antwerp entry list + Andy Murray (wildcard) pic.twitter.com/emcaKFGKpx— Michal Samulski (@MichalSamulski) September 21, 2021
Популярное сейчас
- Директор Десны: Есть волнение касательно арбитра в матче с Металлистом
- Металлист - Десна. Анонс и прогноз на матч Кубка Украины
- Удар по Александрии и претензии к Днепру-1. Эксперты о 8-м туре УПЛ
- Калинина установила личный рекорд в рейтинге WTA
- Еще один не устоял. Польский защитник Динамо женился на украинке. ФОТО
- Украинская подруга Жерсона Родригеса полностью оголилась и взорвала соцсети. ФОТО