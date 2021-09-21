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Маррей выступит на турнире в Антверпене

Теннис
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Энди получил уайлд-кард

Маррей выступит на турнире в Антверпене

Фото: ATP Tour / Автор неизвестен

Новина українською

Стали известны участники турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия), который пройдет с 18 по 24 октября.

26-я ракетка мира Уго Умбер, который выиграл турнир в 2020 году, приедет защищать титул. Напомним, в финале предыдущего турнира в Антверпене француз обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:1, 7:6. Стоит отметить, что Энди Маррей получил wild card в основную сетку.

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В статье: Энди Маррей
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