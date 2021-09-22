Свитолина не поедет в Москву и сыграет на турнире на Тенерифе

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вошла в предварительный состав участниц турнира WTA 250 на Тенерифе, который пройдет с 18 по 24 октября.

Свитолина могла подать заявку на участие в более престижном турнире WTA 500 в Москве, однако предпочла не возвращаться в столицу России.

Вместе со Свитолиной на Тенерифе в конце октября планирует сыграть и Марта Костюк, а вот Даяна Ястремская и Ангелина Калинина рассчитывают на место в основной сетке Кубка Кремля.

Элина Свитолина занимает 13-е место в Чемпионской гонке WTA и ведет борьбу за попадание на Итоговый турнир в Гвадалахаре.

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