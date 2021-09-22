Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина не поедет в Москву и сыграет на турнире на Тенерифе
Похвально
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка Украины Элина Свитолина вошла в предварительный состав участниц турнира WTA 250 на Тенерифе, который пройдет с 18 по 24 октября.
Свитолина могла подать заявку на участие в более престижном турнире WTA 500 в Москве, однако предпочла не возвращаться в столицу России.
Вместе со Свитолиной на Тенерифе в конце октября планирует сыграть и Марта Костюк, а вот Даяна Ястремская и Ангелина Калинина рассчитывают на место в основной сетке Кубка Кремля.
Элина Свитолина занимает 13-е место в Чемпионской гонке WTA и ведет борьбу за попадание на Итоговый турнир в Гвадалахаре.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Стало известно, почему Ярославский отсутствовал на матче против Десны
- Рябоконь: От этого арбитра я никогда ничего хорошего не ждал
- Без Мудрика. Известна заявка Шахтера на матч Суперкубка против Динамо
- Леся Цуренко желает всем хороших выходных. Фото
- Еще один не устоял. Польский защитник Динамо женился на украинке. ФОТО
- Неймар сфотографировался со звездой НБА, которая выше его почти на полметра. ФОТО