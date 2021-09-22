Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинец Сачко совершил сенсацию на челленджере в Бухаресте
Неожиданная победа
Виталий Сачко во втором раунде челленджера в Бухаресте в трех сетах обыграл 6-го сеяного из Германии Максимилиана Мартерера (6:3, 2:6, 7:6), который в рейтинге АТР опережает украинца на 70 позиций.
Оба теннисиста сделали по 4 брейка и выиграли по 64% очков с первой подачи.
Сачко в четвертьфинале 24 сентября сыграет с первой ракеткой турнира Стефано Травалья, который в рейтинге АТР занимает 98-ю строку.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Кубок Украины. Александрия вдесятером выбивает Таврию
- Шахтер - Динамо. Анонс и прогноз матча за Суперкубок Украины на 22.09.2021
- Малиновский стал одним из лучших в матче против Сассуоло
- Свитолина и Монфис сыграли выставочный матч на главном корте Rolland Garros. Фото
- Еще один не устоял. Польский защитник Динамо женился на украинке. ФОТО
- Эффектная жена конкурента Яремчука по нападению Бенфики. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...