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Украинец Сачко совершил сенсацию на челленджере в Бухаресте

Теннис
(1 голосов)

Неожиданная победа

Украинец Сачко совершил сенсацию на челленджере в Бухаресте

Новина українською

Виталий Сачко во втором раунде челленджера в Бухаресте в трех сетах обыграл 6-го сеяного из Германии Максимилиана Мартерера (6:3, 2:6, 7:6), который в рейтинге АТР опережает украинца на 70 позиций.

Оба теннисиста сделали по 4 брейка и выиграли по 64% очков с первой подачи.

Сачко в четвертьфинале 24 сентября сыграет с первой ракеткой турнира Стефано Травалья, который в рейтинге АТР занимает 98-ю строку.

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В статье: теннис Виталий Сачко
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