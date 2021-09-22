Симона Халеп разорвала контракт со своим тренером

Двукратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп прекратила сотрудничество со своим тренером после шести лет работы.

"После шести замечательных лет совместной работы мы с Дарреном Кэхиллом решили, что пришло время прекратить наши рабочие отношения. Спасибо тебе Ди за всё и за то, что сделал меня лучшим теннисистом и лучшим человеком", — написала Халеп в своём "твиттере".

Халеп и Кэхилл брали паузу в сотрудничестве в 2019 году, но Даррен находился в команде румынки на Уимблдоне, где она выиграла титул.