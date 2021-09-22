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Симона Халеп разорвала контракт со своим тренером

Теннис
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Теннисистка сотрудничала со специалистом на протяжении шести лет

Симона Халеп разорвала контракт со своим тренером

Фото: Твиттер Симоны Халеп

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Двукратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп прекратила сотрудничество со своим тренером после шести лет работы.

"После шести замечательных лет совместной работы мы с Дарреном Кэхиллом решили, что пришло время прекратить наши рабочие отношения. Спасибо тебе Ди за всё и за то, что сделал меня лучшим теннисистом и лучшим человеком", — написала Халеп в своём "твиттере".

Халеп и Кэхилл брали паузу в сотрудничестве в 2019 году, но Даррен находился в команде румынки на Уимблдоне, где она выиграла титул.

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В статье: Симона Халеп
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