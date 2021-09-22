Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Симона Халеп разорвала контракт со своим тренером
Теннисистка сотрудничала со специалистом на протяжении шести лет
Фото: Твиттер Симоны Халеп
Двукратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп прекратила сотрудничество со своим тренером после шести лет работы.
"После шести замечательных лет совместной работы мы с Дарреном Кэхиллом решили, что пришло время прекратить наши рабочие отношения. Спасибо тебе Ди за всё и за то, что сделал меня лучшим теннисистом и лучшим человеком", — написала Халеп в своём "твиттере".
Халеп и Кэхилл брали паузу в сотрудничестве в 2019 году, но Даррен находился в команде румынки на Уимблдоне, где она выиграла титул.
Популярное сейчас
- Бой года: где смотреть битву Джошуа и Усика в Лондоне?
- Без Мудрика. Известна заявка Шахтера на матч Суперкубка против Динамо
- Луческу и научная революция: от школьных тетрадей до аналитики для ПСЖ
- Увидеть Париж и вдохновиться: Элина Свитолина и Эйфелева башня. Фото
- Футболист Динамо перед матчем с Бенфикой узнал, что стал отцом! ФОТО
- Неймар сфотографировался со звездой НБА, которая выше его почти на полметра. ФОТО