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Йоханна Конта пропустит турниры в Чикаго и Индиан-Уэллсе
У теннисистки травма паха
Экс-четвёртая ракетка мира британская теннисистка Йоханна Конта не выступит на турнирах в Чикаго и Индиан-Уэллсе (США), сообщает Sky Sports.
Травма паха, из-за которой спортсменка снялась с Открытого чемпионата США, продолжает её беспокоить. Она отказалась от участия в US Open за несколько часов до того, как должна была сыграть свой матч первого круга в прошлом месяце.
Конта также была вынуждена пропустить Уимблдон после того, как тест члена её команды дал положительный результат на ковид во время турнира, также она отказалась от участия в Олимпийских играх после того, как сама заразилась коронавирусом.
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