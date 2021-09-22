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Маррей пробился в четвертьфинал турнира в Метце

Теннис
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Энди выиграл все два сета

Маррей пробился в четвертьфинал турнира в Метце

Новина українською

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Метце (Франция), который продлится до 26 сентября.

Энди Маррей - Вашек Поспишил 6:3, 6:3

В матче второго круга Маррей (WC) обыграл представителя Канады Вашека Поспишила. Встреча продлилась 1 час 24 минуты. Маррей 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Поспишила — 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

За право выйти в полуфинал турнира Маррей поборется с победителем матча Хуберт Хуркач (Польша, 1) - Люка Пуй (Франция, WC).

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В статье: Энди Маррей
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