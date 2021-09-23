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Сборная Украины получила соперника в Кубке Дэвиса
Победить будет непросто
Мужская сборная Украины по теннису за путевку в квалификацию Финала Кубка Дэвиса в конце ноября на выезде поспорит с командой Норвегии.
Судьба противостояния напрямую зависит от того, сможет ли помочь своей стране 10-я ракетка мира Каспер Рууд. Он – единственный теннисист Норвегии в топ-300 рейтинга АТР.
Украинцы в марте со счетом 3:2 в Запорожье обыграли Израиль, однако по рейтингу не смогли напрямую попасть в квалификационный раунд Финала Кубка Дэвиса.
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