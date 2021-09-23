Осака не выступит в Индиан-Уэллсе

Восьмая ракетка мира Наоми Осака отказалась от участия в турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, который пройдет с 4 по 17 октября.

Осака в последний раз выходила на корт 4 сентября, когда в третьем раунде Открытого чемпионата США сенсационно проиграла Лейле Фернандес.

На пресс-конференции после вылета с US Open экс-первая ракетка мира объявила о паузе в выступлениях.

Наоми Осака – единственная теннисистка из топ-10, которая не сыграет на BNP Paribas Open.

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