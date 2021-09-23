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Серена Уильямс опубликовала фото с мужем
Подписчики сразу же отметили, что дочь теннисистки очень похожа с отцом
Фото: AFP/Автор - неизвестен
23-кратная победительница турниров "Большого шлема", американка Серена Уильямс выложила семейные фотографии с мужем — предпринимателем Алексисом Оганяном — и дочкой Олимпией.
"Я не смогла выбрать только одну фотографию, чтобы выразить нашу любовь друг к другу", — подписала серию фотографий Уильямс.
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