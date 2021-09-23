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Серена Уильямс опубликовала фото с мужем

Теннис
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Подписчики сразу же отметили, что дочь теннисистки очень похожа с отцом

Серена Уильямс опубликовала фото с мужем

Фото: AFP/Автор - неизвестен

Новина українською

23-кратная победительница турниров "Большого шлема", американка Серена Уильямс выложила семейные фотографии с мужем — предпринимателем Алексисом Оганяном — и дочкой Олимпией.

"Я не смогла выбрать только одну фотографию, чтобы выразить нашу любовь друг к другу", — подписала серию фотографий Уильямс.

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В статье: Серена Уильямс
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