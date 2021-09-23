Монфис в двух сетах обыграл Кольшрайбера в 1/8 финала турнира в Метце

Французский теннисист Гаэль Монфис во втором круге турнира категории ATP-250 в Метце (Франция) обыграл представителя Германии Филиппа Кольшрайбера.

ATP-250.Метц

Гаэль Монфис - Филипп Кольшрайбер 7:6 (7:2), 6:4

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Монфис выполнил 8 эйсов и допустил 1 двойную ошибку. При этом француз успешно использовал 3 брейк-пойнта из 6. Кольшрайбер сделал 2 эйса и не допустил двойных ошибок, а также реализовал 2 своих брейк-пойнта из 6.

Отметим, что в десяти последних личных встречах Кольшрайбер лишь раз сумел обыграть Монфиса. Это случилось на турнире в Штутгарте в 2013 году (6:4, 6:4).

В 1/4 финала соперником Монфиса станет победитель пары Николоз Басилашвили (Грузия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).