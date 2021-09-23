Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Монфис в двух сетах обыграл Кольшрайбера в 1/8 финала турнира в Метце
Матч был не из простых для Гаэля
Французский теннисист Гаэль Монфис во втором круге турнира категории ATP-250 в Метце (Франция) обыграл представителя Германии Филиппа Кольшрайбера.
ATP-250.Метц
Гаэль Монфис - Филипп Кольшрайбер 7:6 (7:2), 6:4
Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Монфис выполнил 8 эйсов и допустил 1 двойную ошибку. При этом француз успешно использовал 3 брейк-пойнта из 6. Кольшрайбер сделал 2 эйса и не допустил двойных ошибок, а также реализовал 2 своих брейк-пойнта из 6.
Отметим, что в десяти последних личных встречах Кольшрайбер лишь раз сумел обыграть Монфиса. Это случилось на турнире в Штутгарте в 2013 году (6:4, 6:4).
В 1/4 финала соперником Монфиса станет победитель пары Николоз Басилашвили (Грузия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).
Популярное сейчас
- Тебя будут любить девушки, но отказывайся от походов в клуб. Милевский написал письмо юному себе
- Луческу назвал двух игроков Динамо, которых не хватало в матче с Шахтером
- Ступар о судействе матча Шахтер - Динамо: Арбитр не мешал игре. Футболисты поняли, что ему можно доверять
- Калинина установила личный рекорд в рейтинге WTA
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила
- Еще один не устоял. Польский защитник Динамо женился на украинке. ФОТО