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Украинец Сачко проиграл в 1/4 финала челленджера в Бухаресте

Теннис
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Украинец Сачко проиграл в 1/4 финала челленджера в Бухаресте

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Виталий Сачко в 1/4 финала грунтового челленджера в Бухаресте в двух сетах за 1 час и 31 минуту проиграл первому сеяному Стефано Травалья (6:3, 6:4).

Сачко в каждом сете сделал по одному брейку, но отдал пять геймов на своей подаче.

Виталий Сачко в онлайн-версии рейтинга АТР после успеха в столице Румынии поднялся на рекордную в карьере 250-ю позицию.

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В статье: Виталий Сачко
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