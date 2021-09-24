Украинец Сачко проиграл в 1/4 финала челленджера в Бухаресте

Виталий Сачко в 1/4 финала грунтового челленджера в Бухаресте в двух сетах за 1 час и 31 минуту проиграл первому сеяному Стефано Травалья (6:3, 6:4).

Сачко в каждом сете сделал по одному брейку, но отдал пять геймов на своей подаче.

Виталий Сачко в онлайн-версии рейтинга АТР после успеха в столице Румынии поднялся на рекордную в карьере 250-ю позицию.

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