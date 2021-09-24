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Федерер посетил Кубок Лэйвера

Теннис
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Роджер принимал участие в организации соревнований

Федерер посетил Кубок Лэйвера

Getty Images

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20-кратный победитель турниров "Большого шлема", швейцарец Роджер Федерер приехал в Бостон (США), где стартует Кубок Лэйвера.

"Привет, Бостон", — подписал фото с трофеем в "сториз" своего "инстаграма" Федерер.

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Выставочный турнир Кубок Лэйвера, в организации которого Роджер Федерер принял участие, проводится с 2017 года вскоре после US Open. Соревнования 2020 года были перенесены на 2021-й из-за изменений в календаре, связанных с пандемией коронавируса.

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В статье: Роджер Федерер
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