Федерер посетил Кубок Лэйвера

20-кратный победитель турниров "Большого шлема", швейцарец Роджер Федерер приехал в Бостон (США), где стартует Кубок Лэйвера.

"Привет, Бостон", — подписал фото с трофеем в "сториз" своего "инстаграма" Федерер.

Выставочный турнир Кубок Лэйвера, в организации которого Роджер Федерер принял участие, проводится с 2017 года вскоре после US Open. Соревнования 2020 года были перенесены на 2021-й из-за изменений в календаре, связанных с пандемией коронавируса.