Эмма Радукану рассталась с тренером, который привел её к чемпионству на US Open

18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану, сенсационно выигравшая Открытый чемпионат США 2021 года, прекратила сотрудничество с тренером Эндрю Ричардсоном. Об этом пишет Daily Express.

По словам спортсменки, теперь она нацелена на то, чтобы её тренером стал более опытный специалист, имеющий опыт работы на самом высоком уровне.

В финале US Open Эмма обыграла 19-летнюю представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3.