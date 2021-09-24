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Эмма Радукану рассталась с тренером, который привел её к чемпионству на US Open

Теннис
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Британская теннисистка хочет подписать контракт с более опытным специалистом

Эмма Радукану рассталась с тренером, который привел её к чемпионству на US Open

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18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану, сенсационно выигравшая Открытый чемпионат США 2021 года, прекратила сотрудничество с тренером Эндрю Ричардсоном. Об этом пишет Daily Express.

По словам спортсменки, теперь она нацелена на то, чтобы её тренером стал более опытный специалист, имеющий опыт работы на самом высоком уровне.

В финале US Open Эмма обыграла 19-летнюю представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3.

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В статье: Эмма Радукану
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