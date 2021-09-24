Метц. Маррей уступил в 1/4 финала 13-й ракетке мира

Трёхкратный победитель турниров "Большого шлема" Энди Маррей закончил своё выступление на турнире категории ATP-250 в Метце (Франция). Британец проиграл 13-й ракетке мира Хуберту Хуркачу.

Энди Маррей - Хуберт Хуркач (6:7 (4:7), 3:6)

Встреча продлилась 1 час 49 минут. Маррей 3 раза сделал эйс, допустил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 4. На счету Хуркача — 13 эйсов, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

За право выйти в финал Хуркач поборется с немецким теннисистом Петером Гоёвчиком, который во втором круге турнира выбил россиянина Карена Хачанова (6:3, 7:6).