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Метц. Маррей уступил в 1/4 финала 13-й ракетке мира
Энди проиграл все два сеты
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Трёхкратный победитель турниров "Большого шлема" Энди Маррей закончил своё выступление на турнире категории ATP-250 в Метце (Франция). Британец проиграл 13-й ракетке мира Хуберту Хуркачу.
Энди Маррей - Хуберт Хуркач (6:7 (4:7), 3:6)
Встреча продлилась 1 час 49 минут. Маррей 3 раза сделал эйс, допустил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 4. На счету Хуркача — 13 эйсов, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.
За право выйти в финал Хуркач поборется с немецким теннисистом Петером Гоёвчиком, который во втором круге турнира выбил россиянина Карена Хачанова (6:3, 7:6).
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