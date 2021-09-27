  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Цуренко прошла россиянку на старте турнира WTA в Казахстане
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цуренко прошла россиянку на старте турнира WTA в Казахстане

Теннис
(3 голосов)

Отлично

Цуренко прошла россиянку на старте турнира WTA в Казахстане

Новина українською

Леся Цуренко после двух побед в квалификации без проблем преодолела первый раунд в основной сетке турнира WTA 250 в Нур-Султане.

На старте Astana Open украинка за 57 минут обыграла 135-ю ракетку мира из России Виталию Дьяченко – 6:1, 3:1, отказ россиянки.

За полтора сета Цуренко сделала пять брейков и выиграла 84% очков с первой подачи.

Следующей соперницей Леси Цуренко в столице Казахстана станет Варвара Грачева или Кристина Плишкова.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Леся Цуренко
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...