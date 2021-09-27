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Цуренко прошла россиянку на старте турнира WTA в Казахстане
Отлично
Леся Цуренко после двух побед в квалификации без проблем преодолела первый раунд в основной сетке турнира WTA 250 в Нур-Султане.
На старте Astana Open украинка за 57 минут обыграла 135-ю ракетку мира из России Виталию Дьяченко – 6:1, 3:1, отказ россиянки.
За полтора сета Цуренко сделала пять брейков и выиграла 84% очков с первой подачи.
Следующей соперницей Леси Цуренко в столице Казахстана станет Варвара Грачева или Кристина Плишкова.
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