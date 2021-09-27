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14:1: Европа разгромила Мир в матче за Кубок Лэйвера
Интриги в Бостоне не было
Сборная Европы, несмотря на отсутствие Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича, в матче за Кубок Лэйвера со счетом 14:1 разбила команду остального мира.
Европейцы выиграли шесть из шести одиночных матчей, а единственное очко команде остального мира в парном поединке принесли Джон Иснер и Денис Шаповалов.
Обладателями Кубка Лэйвера под руководством Бьорна Борга стали Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Андрей Рублев, Маттео Берреттини, Каспер Рууд и Фелисиано Лопес (запасной).
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