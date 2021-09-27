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Четыре украинки стартуют на турнире WTA 500 в Чикаго

Теннис
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Как минимум две сыграют во втором круге

Четыре украинки стартуют на турнире WTA 500 в Чикаго

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Элина Свитолина в статусе лидера посева пропускает первый раунд турнира WTA 500 в Чикаго, а ее следующая соперница определится в матче между Амандой Анисимовой и Викторией Голубич.

Даяна Ястремская на старте Chicago Fall Tennis Classic сыграет с 69-й ракеткой мира Ализе Корне. В случае победы одесситка во втором круге сыграет с 7-й сеяной Элизой Мертенс.

Марту Костюк ждет встреча с Екатериной Козловой, которая пробилась в основную сетку через квалификацию. Победительница матча Костюк-Козлова в 1/8 финала теоретически может встретиться со Свитолиной.

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В статье: Элина Свитолина Марта Костюк Катерина Козлова Даяна Ястремская
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