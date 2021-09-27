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Четыре украинки стартуют на турнире WTA 500 в Чикаго
Как минимум две сыграют во втором круге
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина в статусе лидера посева пропускает первый раунд турнира WTA 500 в Чикаго, а ее следующая соперница определится в матче между Амандой Анисимовой и Викторией Голубич.
Даяна Ястремская на старте Chicago Fall Tennis Classic сыграет с 69-й ракеткой мира Ализе Корне. В случае победы одесситка во втором круге сыграет с 7-й сеяной Элизой Мертенс.
Марту Костюк ждет встреча с Екатериной Козловой, которая пробилась в основную сетку через квалификацию. Победительница матча Костюк-Козлова в 1/8 финала теоретически может встретиться со Свитолиной.
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