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Свитолина побывала в Украинском национальном музее в Чикаго
Теннисистка приобщилась к культуре
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка Украины Элина Свитолина перед стартом на турнире WTA 500 в Чикаго нашла время, чтобы посетить Украинский национальный музей.
Свитолину в музее ждал теплый прием с традиционным украинским караваем.
В Чикаго Свитолина стартует со второго раунда, а ее первой соперницей станет Аманда Анисимова или Виктория Голубич.
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