Свитолина побывала в Украинском национальном музее в Чикаго

Первая ракетка Украины Элина Свитолина перед стартом на турнире WTA 500 в Чикаго нашла время, чтобы посетить Украинский национальный музей.

Свитолину в музее ждал теплый прием с традиционным украинским караваем.

В Чикаго Свитолина стартует со второго раунда, а ее первой соперницей станет Аманда Анисимова или Виктория Голубич.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!