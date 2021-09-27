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Свитолина побывала в Украинском национальном музее в Чикаго

Теннис
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Теннисистка приобщилась к культуре

Свитолина побывала в Украинском национальном музее в Чикаго

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина перед стартом на турнире WTA 500 в Чикаго нашла время, чтобы посетить Украинский национальный музей.

Свитолину в музее ждал теплый прием с традиционным украинским караваем.

В Чикаго Свитолина стартует со второго раунда, а ее первой соперницей станет Аманда Анисимова или Виктория Голубич.

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В статье: теннис Элина Свитолина
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