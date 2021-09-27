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Федерер: Не представляю, как бы я начинал карьеру в эпоху социальных сетей

Теннис
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Швейцарец поддержал радукану и Наоми Осаку

Федерер: Не представляю, как бы я начинал карьеру в эпоху социальных сетей

Australian Open

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20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Роджер Федерер поделился мнением о проблемах Эммы Радукану и Наоми Осаки. Радукану, прежде чем стать чемпионкой US Open, снялась с матча четвёртого круга на Уимблдоне из-за проблем с дыханием, а Осака приостановила карьеру из-за проблем с психическим здоровьем.

"Я следил за невероятным прорывом Эммы Радукану на Уимблдоне, а также наблюдал за Наоми Осакой в последние несколько лет. Их истории потрясают воображение. Но больно, когда видишь, как происходит такое, когда они не очень хорошо себя чувствуют.

Считаю, мы действительно должны больше помогать новому поколению, быть для них наставниками. Не представляю, как бы я начинал карьеру в эпоху социальных сетей", — приводит слова Федерера GQ.

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В статье: Роджер Федерер
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