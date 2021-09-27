Ястремская удачно стартовала на турнире WTA 500 в Чикаго

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№72 WTA) с победы стартовала на турнире WTA 500 в Чикаго.

В первом круге она легко справилась с Ализе Корне из Франции (№65 WTA).

Чикаго. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Ализе Корне (Франция) – 7:5, 6:1

Матч продлился 1 час и 37 минут. За это время Даяна выполнила 1 эйс, три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-поинта. У Корне 1 эйс, 5 двойных и 1 брейк. Стоит отметить что для теннисисток это была первая встреча.

В следующем раунде Ястремская сыграет против седьмой сеяной Элизы Мертенс из Бельгии.