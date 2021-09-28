  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Козлова в волевом стиле обыграла Костюк на турнире в Чикаго
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Козлова в волевом стиле обыграла Костюк на турнире в Чикаго

Теннис
(1 голосов)

Неожиданно

Козлова в волевом стиле обыграла Костюк на турнире в Чикаго

Новина українською

Екатерина Козлова в первом раунде турнира WTA 500 в Чикаго за 2 часа и 8 минут разобралась с Мартой Костюк (6:7, 6:3, 6:0).

Костюк та тайбрейке вытащила первый сет со счета 3:5, но на старте второй партии упустила преимущество в брейк, после чего проиграла девять геймов подряд.

Козлова продлила серию поражений Костюк до трех матчей, а следующей соперницей Екатерины в Чикаго станет Габриэла Рузе или Камила Джорджи.

В случае выхода в 1/8 финала Козлова может сыграть с первым номером посева Элиной Свитолиной.

Накануне во второй круг в Чикаго пробилась и Даяна Ястремская, которая в двух сетах обыграла Ализе Корне.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марта Костюк Катерина Козлова
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...