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Козлова в волевом стиле обыграла Костюк на турнире в Чикаго
Неожиданно
Екатерина Козлова в первом раунде турнира WTA 500 в Чикаго за 2 часа и 8 минут разобралась с Мартой Костюк (6:7, 6:3, 6:0).
Костюк та тайбрейке вытащила первый сет со счета 3:5, но на старте второй партии упустила преимущество в брейк, после чего проиграла девять геймов подряд.
Козлова продлила серию поражений Костюк до трех матчей, а следующей соперницей Екатерины в Чикаго станет Габриэла Рузе или Камила Джорджи.
В случае выхода в 1/8 финала Козлова может сыграть с первым номером посева Элиной Свитолиной.
Накануне во второй круг в Чикаго пробилась и Даяна Ястремская, которая в двух сетах обыграла Ализе Корне.
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