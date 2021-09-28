Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ястремская впервые в сезоне обыграла соперницу из топ-100
Дождались
Даяна Ястремская накануне в первом раунде турнира WTA 500 в Чикаго в двух сетах прошла 65-ю ракетку мира Ализе Корне (7:5, 6:1).
Победа над француженкой стала для Ястремской первой в сезоне над соперницей из топ-100 мирового рейтинга. Ранее одесситка потерпела пять поражений в матчах с теннисистками из первой сотни рейтинга WTA.
Ястремская во втором раунде турнира в Чикаго сыграет с 18-й ракеткой мира Элизой Мертенс.
Матч Ястремская – Мертенс в Чикаго пройдет сегодня не ранее 20:00 по киевскому времени.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Шевченко: У меня есть большое желание вернуться в Милан
- Динамо сохраняет отрыв от Шахтёра, Ворскла замыкает ТОП-3. Таблица УПЛ 2021/22
- Потеря Динамо, выбор Ротаня, конкурент для Кривбасса. Главные новости за 27 сентября
- Козлова в волевом стиле обыграла Костюк на турнире в Чикаго
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила