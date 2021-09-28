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Ястремская впервые в сезоне обыграла соперницу из топ-100

Теннис
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Ястремская впервые в сезоне обыграла соперницу из топ-100

Новина українською

Даяна Ястремская накануне в первом раунде турнира WTA 500 в Чикаго в двух сетах прошла 65-ю ракетку мира Ализе Корне (7:5, 6:1).

Победа над француженкой стала для Ястремской первой в сезоне над соперницей из топ-100 мирового рейтинга. Ранее одесситка потерпела пять поражений в матчах с теннисистками из первой сотни рейтинга WTA.

Ястремская во втором раунде турнира в Чикаго сыграет с 18-й ракеткой мира Элизой Мертенс.

Матч Ястремская – Мертенс в Чикаго пройдет сегодня не ранее 20:00 по киевскому времени.

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В статье: теннис Даяна Ястремская
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