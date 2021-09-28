Марченко пробился в основную сетку турнира АТР в Софии

Илья Марченко одержал две победы в квалификации на турнире АТР 250 в Софии и пробился в основную сетку.

В полуфинале квалификации Марченко за 1 час и 16 минут обыграл экс-полуфиналиста Ролан Гаррос Марко Чеккинато (6:3, 6:3), а в финале за 2 часа и 35 минут прошел чеха Томаша Махача (3:6, 6:3, 7:6).

Путь в основной сетке Марченко начнет матчем с еще одним победителем квалификации Андреасом Сеппи. Победитель этого поединка во втором круге сыграет с Джоном Миллманом из Австралии.

Илья Марченко за выход в основной раунд Sofia Open заработал как минимум 12 рейтинговых очков и свыше 5 тысяч евро призовых.

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